Chiariello | Napoli - quando le cose vanno male i calciatori sono come topi nella stiv - scappano!

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 27 aprile 2024): Ora De Laurentiis deve incontrarli ad uno ad uno con i procuratori e capire chi vuole rimanere e chi no. Ovviamente deve scegliere un allenatore motivante, ma basta con gente apatica,lo ha definiti Calzona Umberto, giornalista, è intervenuto a RadioCentrale con il suo editoriale:: L’editoradio oggi non lo faccio io, ma l’allenatore del, Cicccio Calzona “L’editoradio oggi non lo faccio io, ma l’allenatore del, Cicccio Calzona. Leggo: ‘Abbiamo sprecato occasioni per agganciarci alla classifica importante e dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Io per primo, ma poi i giocatori chein campo’. Vi giuro che non gliel’ho scritto io il testo della conferenza stampa, anche se in ...