Chiaravalle Arrampicata Sportiva Stella Giacani - 7º posto agli europei in Portogallo

(Di sabato 27 aprile 2024) Lo ‘stambecco di’ classe 2007, dopo essersi messa in luce inpiazzandosi alla 7º posizione, entra a pieno titolo tra le prime dieci atlete diinternazionale, 27 aprile 2024 –scala le classifiche dei campionati internazionali. La 7º posizione conquistata alle competizioni europee specialità Boulder tenutosi in, proietta a pieno titolo la giovanese nell’Olimpo delle promesse dell’. Lo ‘stambecco di‘, appellativo con il quale è ormai conosciuta l’atletase classe 2007, è stata seguita fin dai primi passi della sua carriera dal ...

Ludovico Fossali ha chiuso al quarto posto la gara dello speed in Coppa del Mondo , a Wujiang in Cina. Dopo aver battuto Long Cao agli ottavi e Rishat Khaibullin ai quarti di finale, l'azzurro si è arreso in semifinale al cinese Peng Wu (poi vincitore dell'oro nella finalissima con lo statunitense ...

Si è concluso il primo fine settimana della stagione di Coppa del Mondo di Arrampicata sportiva in quel di Wujiang (Cina). In programma oggi c'erano le finali per quanto riguarda il lead sia al maschile che al femminile. L'unica presenza italiana rimasta era quella di Laura Rogora : l'azzurra ha ...

Un anno dall'apertura. Corsi per bambini, ma anche yoga, pilates e ginnastica - La palestra Level 24 a Casalecchio di Reno offre 3.700 mq per l'arrampicata sportiva, con pareti alte fino a 24 metri. Corsi per bambini, bar e attività come yoga e ristorante biologico completano l'o ...

Level 24, i campioni scalano l'azzurro. Due giorni con i migliori climbers

Battistella inaugura parete di arrampicata nel Rione Sanità: "Strumento di crescita della comunità" - Il presidente della Federazione arrampicata sportiva italiana, lo spezzino Davide Battistella, ha fatto tappa oggi a Napoli, alla struttura Cristallini 73 – ex mendicicomio, nel cuore del Rione Sanità ...

