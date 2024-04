Chi scalza Ultimo e Geolier - in classifica cambia tutto

(Di sabato 27 aprile 2024) È Rose Villain la regina dellaFimi/Gfk della settimana. Con il suo "Come un tuono", feat. Guè, l'artista milanese balza al primo posto della top ten,ndoche scendono al secondo posto con la loro "L'Ultima poesia". Stabile al terzo posto Lazza, con i suoi "100 messaggi" mentre risale al quarto posto dalla sesta posizione Mamhood con la sua sanremese "Tuta Gold". Scende in quinta posizione Tony Effe e la sua "Miu Miu" che troviamo anche al sesto posto insieme a Bresh e Tedua con il brano "Dopo le 4". In settima posizione sale Artie 5ive e la sua "00" mentre in ottava scende Annalisa con "Sinceramente". Al nono posto c'è "Gataonly" di Floyymanor. Chiude la top ten ancora Sanremo: ècon la sua "Ì p' me, tu p' te". Per quanto riguarda gli album, da ...

