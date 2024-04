Chi è Rudy Zerbi? Età - altezz - vita privata e Instagram

Amici 23 Anticipazioni: colpo di scena nella puntata di questa sera. Di cosa si tratta - Mancano pochissime ore a quella che sarà la prossima puntata del Serale di Amici. Ovviamente le anticipazioni su quello che ...

Continua a leggere>>

Amici, anticipazioni stasera 27 aprile: 3 vip ospiti, eliminato. Attenzione spoiler - Tutto quello che c'è da sapere sulla puntata di Amici di Maria De Filippi in onda stasera, sabato 27 aprile ...

Continua a leggere>>

Amici 23, anticipazioni Serale: show di Todaro e Pettinelli, Holden graziato, ospiti Rocco Hunt e Geolier - Come mai Perché Todaro ballerà e Pettinelli canterà "Maria" di Ricky Martin, non senza qualche critica. Il sagace rudy Zerbi, infatti, non si tirerà di certo indietro, con una frecciata divertita ai ...

Continua a leggere>>