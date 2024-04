Chi è Lorella Cuccarini? Età - altezz - figli e Instagram

La difesa di Lorella Cuccarini per “Trenta ore per la vita” Lorella Cuccarini , celebre per il suo sorriso contagioso e il suo carattere solare, ha calcato lunedì 22 aprile il set di “È sempre mezzogiorno”, ospite della conduttrice Antonella Clerici. Nel corso della sua apparizione, la stimata ... Continua a leggere>>

lorella Cuccarini dalla morte della mamma in tre giorni il periodo più difficile della sua vita - lorella Cuccarini ricorda il momento in cui la madre è morta, in soli tre giorni. Da lì è iniziato un periodo durissimo per lei ...

Continua a leggere>>

SARA, GIOVANNI, CHIARA E GIORGIO: CHI SONO I figli DI lorella CUCCARINI/ “Sono una mamma giusta però…” - Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio: chi sono i figli di lorella Cuccarini e Silvio Testi. Ognuno di loro ha trovato una strada specifica nel mondo del lavoro ...

Continua a leggere>>

lorella Cuccarini a La Volta Buona sulla morte della madre: “Soli tre giorni, non ero pronta” - lorella Cuccarini si racconta, dallo stop televiso alla morte della madre, fino alla rinascita: si commuove a La volta buona ...

Continua a leggere>>