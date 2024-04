Chi è Clara Bow - la prima sex symbol americana che ha ispirato Taylor Swift

(Di sabato 27 aprile 2024)rende omaggio a: una storia di fama e declino L’ultimo album di, “The Tortured Poets Department”, presenta un toccante tributo a, l’audace flapper degli anni ’20. Attraverso la sua canzone e i suoi testi,celebra la presenza “straordinaria” die il suo status iconico a Hollywood in quell’epoca. L’ascesa di una stella Nei ruggenti anni Venti,era una stella splendente nel cielo di Hollywood, affascinando il pubblico con le sue interpretazioni in numerosi film muti di successo. Il suo fascino e il suo carisma la resero una delle figure più famose del suo tempo, simboleggiando lo spirito dell’epoca. La caduta dalla grazia Tuttavia, la rapida ascesa di ...

Chi è clara Bow, il primo sex symbol d'America che ha ispirato Taylor swift - La popstar Taylor swift ha appena pubblicato il suo nuovo album The Tortured Poets Department, con un brano dedicato alla star del cinema degli anni '20 ...

Pet Shop Boys. Per Neil Tennant la musica di Taylor swift non è all’altezza della sua fama - All'interno di “An Evening with Pet Shop Boys” Neil Tennant ha affermato che la musica di Taylor swift non è all'altezza della sua fama ...

“Con questa luce sembri clara Bow”, canta Taylor swift nel nuovo disco, The Tortured Poets Department. Già, ma chi era costei - clara Bow: chi era la diva del muto che ha ispirato le 'it girl' e perché Taylor swift le ha dedicato una canzone.

