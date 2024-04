Chernobyl - 38 anni di vera solidarietà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 aprile 2024) TERNI Nell’versario del disastro nucleare di, avvenuto il 26 aprile 1986, la Fondazione Aiutiamoli a Vivere ricorda i 600mila bambini ucraini e bielorussi assistiti in Italia, invitando le amministrazioni comunali a intitolare piazze e via ai “Liquidatori di“. "Il ministro ucraino della Sanità ha dichiarato che il 60% dei liquidatori morti nel solo 1993 ed il 74% nel solo 1994, sono deceduti in conseguenza agli effetti dell’incidente – sottolinea la Fondazione ternana – Diecimila morirono entro breve tempo ed altri 400mila si ammalarono gravemente". La Fondazione Aiutiamoli a Vivere "ha chiesto e continua a chiedere a tutti i Comitati di farsi promotori di una richiesta da formulare ai propri Comuni per dedicare una piazza, una via, un parco, ai “Liquidatori di” (come già avvenuto ad ...