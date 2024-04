Challengers | Mike Faist si è sottoposto a una dieta folle per il film

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 27 aprile 2024) Brad Gilbert, l’allenatore di tennis di Coco Gauff e Andy Murray, ha parlato con Variety della preparazione del co-protagonista di Zendaya in, per il thriller sportivo di Luca Guadagnino.vede protagonistie Josh O’Connor nei panni di due stelle del tennis ed ex migliori amici, ora acerrimi rivali, che si sfidano in una partita decisiva dopo aver litigato anni prima per la loro comune ossessione per Tashi (Zendaya), ora moglie ed allenatrice di uno dei due.ha dovuto intraprendere unaricca di calorie per raggiungere la massa necessaria per interpretare il fenomeno del tennis Art Donaldson. Recentemente uscito da un ruolo nel musical West Side Story di Steven Spielberg, il nuovo regime alimentare ha rappresentato un ...