Challengers - il tennis come triangolo di seduzione e predominio

In Challengers, Luca Guadagnino rielabora l'elemento del menage à trois nell'ottica del connubio fra ambizione sportiva e tensione erotica, realizzando un altro superbo melodramma. In un film in cui quasi ogni scena è intrisa, a suo modo, di una carica sessuale più o meno esplicita, un singolo ...

Una pallina gialla che sfiora la rete, rimane sospesa a mezz’aria e non si sa in quale parte del campo ricadrà. È racchiuso tutto in questa immagine (girata da Woody Allen) il senso della fascinazione del cinema per il gioco del tennis. Non a caso uno sport spesso usato come metafora ...

