Cerno a testa in giù difende La Russa | la vergogna della sinistra che usa la Carta come cartellone elettorale | VIDEO

(Di sabato 27 aprile 2024) Lasta trasformando la Costituzione in un. L'ultimo episodio è quello legato a Michele Riondino, attore e regista, tra gli organizzatori del concerto del primo maggio di Taranto, il quale ha avuto la bella pensata di postare su Facebook una vecchia foto di Ignazio La, attuale presidente del Senato, ain giù con un riferimento fin troppo scontato a piazzale Loreto. Un fatto che "dimostra una cosa molto semplice: che la, quella che fa finta di conservare e consacrare l'antifascismo in Italia, l'ha trasformato nel suo spot", afferma Tommasoin questoin cui ha scelto di apparireRiondino ha messo La: a ...

Manifesto di Meloni a testa in giù ad Aosta - In occasione del 25 aprile, un manifesto elettorale delle europee di Giorgia Meloni è stato appeso al contrario ad Aosta, facendo apparire la premier a testa in giù. Il cartellone era sotto una ...

Continua a leggere>>

25 aprile a Roma, alla manifestazione con un cartello al collo. «Noi antifascisti e spiriti liberi, qui per difendere la Costituzione» - C'erano le sigle dei partigiani, dei sindacati, dei partiti di sinistra, alcuni dei quali da tempo defunti ... appendendosi al collo un cartello con la sintesi del proprio punto di vista... Il primo a ...

Continua a leggere>>

Alleanza Verdi-sinistra a Roma è come Nanni Moretti in "Ecce Bombo" - "Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente" è una frase iconica del cinema intellettuale italiano. Ed è anche il modo in cui la sinistra extra Pd sembra portare ava ...

Continua a leggere>>