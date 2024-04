Catania - arrestato pusher nella zona della Movida

Pubblicato il 27 Aprile, 2024 Questa Procura Distrettuale della Repubblica, nell’ambito dell’attività investigativa svolta dai Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Verga a carico del 62enne ZUCCARO Nunzio, già uomo d’onore di “cosa nostra etnea” che annovera precedenti per 2 omicidi, ... Continua a leggere>>

Pubblicato il 27 Aprile, 2024 Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, transitando per viale Grimaldi, hanno notato due persone a bordo di un veicolo che, alla vista della volante, hanno accelerato improvvisamente, non ottemperando all’alt imposto dai poliziotti. Da ... Continua a leggere>>

Pubblicato il 24 Aprile, 2024 Il personale delle Scorte della Questura di Catania, a seguito di un inseguimento, ha bloccato in via Gabriele D’Annunzio un’autovettura con a bordo 4 giovani con il conducente che stava guidando in maniera spericolata ad alta velocità e sul punto di investire il ...

Continua a leggere>>