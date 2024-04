Casertana formato play off | strapazza il Sorrento e guarda al futuro

(Di sabato 27 aprile 2024) Caserta (Alfredo Stella). Cinquina degli uomini di Cangelosi: doppietta di Deli, Montalto, Tavernelli e Carretta smorzano ogni velleità degli avversari. Blindato il quarto posto. Ora sono solooff. Primo tempo: prima azioneal 3’ con Carretta che sfiora il palo alla destra di Del Sorbo grazie ad una deviazione della difesa. Ci prova ilcon Vitale al 7, respinge in tuffo sulla sua sinistra con i pugni Venturi. Golal 9’ con De Francesco su punizione che batte Venturi. Pareggia subito lacon Deli che con un tiro rasoterra colpisce il palo con la palla finisce in fondo al sacco. Ci prova Montalto al 12’ di testa da posizione ravvicinata su cross di Curcio palla che si alza sulla traversa. Giallo per Deli al 12’. Golal 29’: cross al ...

