Case dismesse | l’elenco si allunga Ok a 19 interventi - 81 in attesa

(Di sabato 27 aprile 2024) Da viale Abruzzi 42 a via Cosenza 28, da via Mecenate 87 a viale Monza 90, fino al civico 40 di via Medici del Vascello. Sono cinque gli edifici che, attraverso una delibera di Giunta, si aggiungono ai 138 già inseriti neldegli immobili dismessi. Cinque blocchi edilizi, un tempo adibiti a funzioni industriali, terziarie e residenziali. L’aggiornamento è previsto dalla delibera del dicembre 2021 che disciplina il recupero e la restituzione alla città degli edifici abbandonati, in applicazione dell’articolo 40 bis della legge regionale 12/2005 che inquadra e regola la materia. Come deciso con la delibera del 2021, i proprietari degli edifici hanno due anni di tempo (il minimo consentito dalla legge regionale) per presentare le proposte di intervento, pena la perdita dei premi volumetrici. Con la stessa delibera, il Comune di Milano ha fissato al 10% il tetto ...