Caressa sull’Inter | Mi aspettavo un annuncio di Zhang - ora ho più dubbi sul rifinanziamento

(Di sabato 27 aprile 2024) Fabioha parlato dell’Inter e del suo futuro societario nel corso della trasmissione radiofonica Deejay Football Club su Radio Deejay. La celebre voce di Sky ha fatto riferimento soprattutto alle voci su un possibile accordo per il nuovo finanziamento tra Stevene il fondo statunitense Pimco: “Miundiin questi giorni riguardo al. Secondo me anche Oaktree si aspettava che intervenisse qualcuno, ormai stiamo entrando nell’ultimo mese. Domenica sera ero abbastanza convinto del, ora ho qualcheo in più. Il problema è che più passa il tempo più sei sotto assedio e devi accettare condizioni particolari, o lo chiudi presto o è sempre peggio“. SportFace.