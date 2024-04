Carboni - 90 minuti di fuoco con la Ternana… Ma arriva la beffa!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 aprile 2024) Francoè uno dei giocatori dell’Inter in prestito impegnato oggi. Nella gara disputata oggi con la Ternana, in Serie B, resta in campo 90. Ma la sua squadra crolla nel finale. NOVANTA– Francoprotagonista con la sua Ternana, sebbene il risultato finale della sfida contro l’Ascoli non abbia sorriso alla squadra umbra. In campo sulla fascia sinistra, il giocatore in prestito dall’Inter ha provato a rendersi utile al meglio ai compagni, con anche un bel cross nell’occasione che al 15? ha portato Casasola di testa ad andare vicino al gol. Niente gol e niente assist, però, per lui, considerando che il risultato finale recita 0-1. Ma sicuramente novantache aiutano nell’obiettivo principale per lui e per l’Inter, ovvero il proseguimento del suo percorso di ...