Canottaggio - oro dei Cavalieri delle Acque agli Europei! Sul podio i doppi pl azzurr - argento per Perini

15.33 Oro meritato per Gran Bretagna, argento Germania e bronzo Romania. Quarta l'Italia, staccata dalla testa e poco incisiva nell'ultima parte di gara. 15.32 Sale anche in acqua 1 la Germania, che prova a mettere pressione alla Gran Bretagna. 15.31 ...

Gli Europei 2024 di Paracanottaggio, in corso a Szeged, in Ungheria, si aprono per l'Italia con la medaglia d'argento di Giacomo Perini nel singolo PR1 maschile, imbarcazione che lo stesso azzurro ha già qualificato per le Paralimpiadi di Parigi 2024 ai Mondiali dello scorso anno. Su un campo di ...

