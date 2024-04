Canottaggio - l’otto dell’Italia finisce ai piedi del podio agli Europei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) Chiude aidell’Italia delmaschiledidi Szeged. Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Luca Vicino, Marco Vicino, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Leonardo Pietra Caprina, Vincenzo Abbagnale e Alessandra Faella sono quarti nell’ultima gara della terza giornata, vinta dalla Gran Bretagna in 5’52”90 avanti a Germania e Romania. I britannici fanno gara di testa sin dalla prima vogata, provando immediatamente a fuggire per tenere botta sugli avversari. Difatti la vittoria arriva nei primi 1500 metri, riuscendo a rintuzzare i tentativi successivi di tedeschi e rumeni nel finale per andare così a conquistare il titolo continentale. All’Italia invece è mancato il cambio di ritmo. I primi 1500 metri sono stati percorsi bene in scia alla ...