Canale di Suez testimone del nuovo sviluppo di un’antica civilta’

Cairo, 26 apr – (Xinhua) – Il 25 aprile 1859, tra i grandi sfarzi dei colpi di cannone come saluto, un uomo francese diede un colpo di piccone sulle rive dell’attuale porto Said in Egitto, dando il via alla costruzione decennale e sanguinosa di un progetto che sfida l’immaginazione ...

Continua a leggere>>