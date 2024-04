Canada - cucciola di orca torna libera nel mare | il video emozionante

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Roma, 27 aprile 2024 – E’ riuscita a superare la barriera di sabbia dov’era morta la madre, incinta. Così unadiorfana èta, dopo essere rimasta intrappolata per settimane in una laguna dell’isola di Vancouver. Ehattesaht First Nation, la tribù locale che ne ha dato notizia, sorvegliava ladida settimane e aveva provato di tutto, anche attirandola al largo con il cibo. Poi finalmente il lieto fine. Il post di Ehattesaht First Nation LadiinLa tribù aveva provato di tutto, anche usando registrazioni del suono che emettono le orche – straordinarie comunicatrici – e musica di violini. Poi, alle 2:30 del mattino, ora ...