Can Yaman e Francesca Chillemi a Verissimo | Lei è sempre al cellulare | Video Mediaset

(Di sabato 27 aprile 2024) Canhanno parlato delle nuove puntate di Viola come il mare 2. I due attori hanno raccontato anche qualcosa di quello che è successo sul set. Soprattutto Can ha accusato la: “Lei èal“. A quanto pare tra una scena e l’altra laspariva e invece di parlare con lui, di discutere delle scene da girare, si estraniava e rimaneva al telefono. Ecco l’intervista integrale.

Can Yaman , 34 anni, ha raccontato il rapporto instaurato con Francesca Chillemi , ironizzando anche su quanto accaduto fuori dalle scene: “ Francesca è complessa come Viola, mentre io sono introverso e misterioso come Demir, perciò quando entriamo nei personaggi questo aiuta”. E ancora: “Appena si ... Continua a leggere>>

