Campi Flegrei | paura all’alba - terremoto di 3 9 a largo di Bacoli

(Di sabato 27 aprile 2024) Una scossa di forte intensità sentita anche a Napoli ha provocatotra i cittadini della zona. Non si segnalano danni Un risveglio difficile per gli abitanti dei. Alle 6 circa del mattino una scossa di intensità 3.9 della scala Richter ha fatto nuovamente tremare il suolo. La scossa, tra le più intense riscontrate finora dall'inizio del fenomeno del bradisismo, è stata individuata adiad una profondità di circa 3 km. Non si segnalano fortunatamente danni a persone o cose. I sindaci dei vari comuni maggiormente interessati hanno invitato la popolazione alla calma attraverso i propri canali social.