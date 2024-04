Campi Flegrei - la più forte scossa degli ultimi 40 anni Il sindaco di Bacoli | serve un sisma bonus

“È stata la più forte scossa bradisismica in mare negli ultimi 40 anni nell’area dei Campi Flegrei “. Lo ha dichiarato all’Adnkronos il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, in merito alla scossa di magnitudo 3.9 registrata questa notte nel golfo di Pozzuoli, tra Pozzuoli e Bacoli. La scossa , ... Continua a leggere>>

Tanta paura nella zona flegrea alle 5:44 di questa mattina per una Scossa di terremoto di magnitudo 3.9 con epicentro in mare registrata dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano. In molti a Bacoli come a Pozzuoli sono scesi in strada. Al momento non si segnalano danni. La Scossa è stata ...

Continua a leggere>>