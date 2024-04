Calzona | Tifavo Napoli da Piccolo - Oggi Alleno la Mia Squadra del Cuore

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 27 aprile 2024) Ciccio, attuale allenatore del, ha svelato la sua passione per gli azzurri fin dall’infanzia e il sogno realizzato di allenare il club azzurro. Alla vigilia del big match contro la Roma, Ciccioha rilasciato un’intervista a DAZN toccando diversi temi, dalla sua passione per ilfin da bambino al rapporto con De Laurentiis e i calciatori azzurri. “È stato illacheda bambino, venivo a vedere dale partite allo stadio con i miei amici. Avevo il mio idolo che era Massimo Palanca. Ora allenare ilè per me motivo d’orgoglio,” ha dichiarato. Le Emozioni dell’Esordio col Barcellona “Quel giorno sono successe talmente tante cose che finché non ho ...