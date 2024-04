Calzona | Il Napoli lo guardavo da piccolo -il mio idolo era Palanca

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 27 aprile 2024) Francesco, allenatore del, ha concesso un’intervista esclusiva a Dazn. L’allenatore ha ancora una volta parlato del rapporto che ha con il presidente. Dopo ha affrontato anche altri temi come le difficoltà che la squadra sta vivendo e le emozioni provate all’esordio sulla panchina azzurra. «Aneddoto con De Laurentiis? Lo sentii durante il viaggio verso, è un fiume in piena, si comporta benissimo con me, è gentile e mai invadente, sono felice del rapporto che ho con lui.? Io illoda, venivamo in treno da minorenni con gli amici. Il mioera, fu acquistato poi dal, ora allenare ilè un orgoglio. E’ la terza volta che torno, ...