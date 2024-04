Calciomercato Milan – Mezza Europa su Fofana | la corsa spaventa il Diavolo

Con il pro-forma dell’apertura ad alcune modifiche il sindaco Sala va avanti imperterrito con la lotta la gelato : eretto a simbolo del nuovo nemico della città di Milano , in barba alla vera emergenza sicurezza e lacune urbane di varia natura. E così, in dodici zone ad alto tasso di frequentazione ... Continua a leggere>>

Con il finale di stagione ormai alle porte, è tempo di fare i calcoli per la Supercoppa Italiana 2025. A partire dalla scorsa stagione, il torneo ha cambiato format. Non giocano soltanto le squadre vincitrici dello Scudetto e della Coppa Italia, ma anche la seconda classificata del campionato e la ... Continua a leggere>>

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso , Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz . All. Allegri. MILAN (4-2-3-1): Ma... Continua a leggere>>

TJ - JUVENTUS-milan 0-0, finisce la prima frazione allo Stadium - FINISCE IL PRIMO TEMPO. 47' GRAN PUNIZIONE DI VLAHOVIC, PARATISSIMA DI SPORTIELLO! 46' Fallo di Musah su Vlahovic. Giallo per lo statunitense. Punizione dal limite per la ...

Continua a leggere>>

milan, Saelemaekers carta da giocare per il prossimo mercato | E non c’è solo Zirkzee - Mai come quest'anno il nostro campionato ci ha riservato diverse sorprese: nella parte sinistra della classifica il Bologna di Thiago Motta ha spezzato l'ormai pluriennale dominio delle sette sorelle, ...

Continua a leggere>>

milan, duro comunicato della Curva Sud: “La pazienza è finita” - A poche gare dal termine, la Curva Sud si scaglia con toni duri contro la società: il comunicato non lascia spazio a interpretazioni ...

Continua a leggere>>