Calciomercato Milan – Colpo a sorpresa per la difesa | ecco chi piace a Moncada

Il Milan starebbe continuando ad avere Contatti frequenti con Joshua Zirkzee in vista della prossima sessione di Calciomercato . E lui ...

Il futuro di Jan-Carlo Simic , difensore classe 2005, al Milan non è ancora scritto. Ecco quale potrebbe essere l'epilogo

I rossoneri, dopo un lungo casting, avrebbero preso la decisione per un tecnico straniero - Lopetegui verso il milan: dal passaggio al Real Madrid e Siviglia Lopetegui ... Julen Lopetegui si è guadagnato il rispetto nel mondo del calcio. La sua capacità di sviluppare giovani talenti e ...

Napoli, assalto a Buongiorno: contatto diretto. Ci sono anche due alternative - il Napoli, come si legge sul Corriere dello port, sta facendo sul serio per arrivare ad Alessandro Buongiorno del Torino. In lista anche due alternative.

Juve-milan, il derby delle grandi deluse con Allegri e Pioli a un passo dall'addio - Derby dei rimpianti oggi pomeriggio a Torino tra Juve e milan, strapazzate dal predominio dell'Inter. Divorzio inevitabile per i due allenatori. In serata Lazio-Verona ...

