Calcio femminile | rimonta incredibile del Sassuolo al Viola Park in Serie A Situazione immutata nelle retrovie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6? Galles a un passo dalla meta, soffre gli attacchi di Tuipulotu l’Italia, ma alla fine avanti e azzurre che si salvano con un’ottima difesa 4? Soffre l’Italia in mischia e punizione a favore delle padrone di casa 3? Errore in ricezione di Stefan e ora ...

Le leoncelle vogliono pareggiare la battuta d’arresto casalinga dell’andata (0-1 per le ospiti) e riprendersi dalla pesante sconfitta di domenica scorsa in casa contro Chieti JESI, 27 aprile 2024 – Jesina pronta alla trasferta in casa del Padova. All’andata le venete si imposero al Cardinaletti e ...

Vuole chiudere con grande dignità la sua stagione, il Ravenna Women e lo sta facendo nel miglior modo possibile, non regalando nulla a nessuno, malgrado l’ultimo posto già scritto e la retrocessione dalla serie B orami certificata. Così ieri le giallorosse ottengono un ottimo pari (1-1) a Tombolo ...

La Roma è ancora Campione d’Italia di Calcio femminile. La matematica certezza per le giallorosse è arrivata grazie alla sconfitta della Juventus nell’anticipo dellla ventitreesima giornata di campionato contro L’Inter. Le nerazzurre si sono imposte per 2-0 in casa delle piemontesi, regalando così ...

Il ministro dello sport Abodi ha voluto commentare così la Terna tutta al femminile in vista di Inter Torino di Serie A. Sulla Terna arbitrale tutta al femminile in vista di Inter Torino, il ministro dello Sport Abodi ha voluto commentare così. Le parole a SportFace. «La decisione del designatore ...

