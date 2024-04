Bundesliga 2023 24 | si salva ancora nel recupero il Bayer Leverkusen - Andrich al 96? firma il 2-2 contro lo Stoccarda

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024)una volta unrocambolesco delin. Nella gara delle 18.30 del 31esimo turno del massimo campionato tedesco, le Aspirine hanno evitato la prima sconfitta stagionale al 98?, conservando così la striscia di risultati utili che dura da inizio agosto, e che diventa ora di 46 partite. I rossoneri hanno compiuto l’ennesima rimonta stagionale, questa volta però partendo dallo 0-2, con la rete dial 96? che è valsa il definitivo 2-2lo. Dopo la vittoria matematica del campionato arrivata due settimane fa, Xabi Alonso può far riposare alcuni dei suoi uomini in vista del doppio confronto in semifinale di Europa Leaguela Roma: partono infatti dalla panchina Wirtz e ...