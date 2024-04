Buchanan - da Inter Torino inizia un nuovo periodo | occhi al 2024 25

(Di sabato 27 aprile 2024) Arrivato nel mercato invernale per rinforzare la batteria degli esterni, Tajonnon ha avuto molto spazio in questa stagione. Merito anche delle prestazioni di Denzel Dumfries e Matteo Darmian a destra, così come quelle di Federico Dimarco e Carlos Augusto a sinistra. Ma daper lui un, con sguardo al prossimo anno.PROPEDEUTICO – Le vie del mercato, si sa, sono infinite. Ed è difficile pensare ora, 27 aprile, cosa potrà succedere in estate. Le strade in uscita, però, sembrano suggerire un addio di Denzel Dumfries, considerando anche la sua situazione contrattuale che vedrà la scadenza proprio nel 2025. E qui entra in gioco Tajon. Arrivato nel mercato invernale, era ...

Con lo scudetto già in tasca, Simone Inzaghi sembra intenzionato a dare spazio ai giocato ri meno utilizzati nelle partite che mancano da qui a fine campionato. Non sarà una rivoluzione totale, anche perché alcuni giocato ri hanno dei traguardi individuali da tagliare (Sommer il numero di clean ... Continua a leggere>>

Tajon Buchanan ha avuto pochissimo spazio da quando è arriva to dal Club Bruges al l’Inter . Il calciatore è rimasto fuori e nelle gerarchie non è considerato granché, ma qualcosa potrebbe cambiare a risultato acquisito. FUORI – Tajon Buchanan ha giocato appena cinque partite con la maglia ... Continua a leggere>>

Le probabili formazioni di inter-Torino: chance per Frattesi e Sanabria - A destra ci sarà Darmian, a sinistra possibile occasione dal primo per buchanan al posto di Dimarco ... così Juric ridisegnerà il Toro per la trasferta di San Siro contro l'inter. Il tecnico rinuncerà ...

Continua a leggere>>

inter-Torino, Inzaghi senza Acerbi: buchanan parte titolare a centrocampo / Formazioni e diretta tv - L'inter fresca campionessa d'Italia affronta domani alle 12.30 il Torino nel lunch match della domenica. La squadra di Simone Inzaghi si presenterà con tanti volti nuovi rispetto al derby vinto lunedì ...

Continua a leggere>>

inter, tutti in ritiro prima della grande festa: il Torino renderà omaggio ai neo campioni d’Italia - Dopo l'allenamento della vigilia (niente parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa), la squadra resterà in ritiro ad Appiano in vista dell'incontro con i granata, che all'ingresso in campo omagger ...

Continua a leggere>>