Brutta caduta in camera Il cantautore Panceri | | Non tenete tappeti

(Di sabato 27 aprile 2024) Brutto infortunio domestico per l’artista Gatto, 62 anni. Ilbrianzolo, che abita a Barzanò, si è alzato di notte, ha infilato male una ciabatta, è inciampato e cadendo ha picchiato la testa contro uno spigolo spaccandosi la fronte. Lo ha raccontato sui suoi canali social. "Vi do un consiglio – sono le parole del musicista nel video in cui mostra la testa costellata da una fila di cerotti per sutura –. Non mettete inelle camere da letto altrimenti accade quello che è successo a me". Nonostante laferita, Gattosi ritiene fortunato: "È andata bene. Ho avuto l’ennesima prova che ho la testa davvero dura". Nonostante la ferita sta continuando a lavorare al suo nuovo singolo e sarà ospite della trasmissione condotta da Carlo Conti. D.D.S.