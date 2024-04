Brianza - il giallo dell’auto dei fidanzatini esplosa come una bomba | Ho girato la chiave e boom

(Di sabato 27 aprile 2024) “Ho inserito lanel blocchetto dell’accensione, l’ho girata e si è subito verificata l’esplosione". Gli rimno ancora le orecchie, è molto scosso, ma sta tutto sommato sta bene il ragazzo di 26 anni de La Vallettaa cui sabato mattina èl’auto. Accomodata seduta accanto a lui, c’era pure la sua ragazza, una 23enne di Castello, che stava per riaccompagnare a casa. I due erano appena saliti sulla Renault Clio di lui, posteggiata sotto il porticato del condominio dove abita in via Rivazza, una parallela della Statale Briantea Como - Bergamo. Appena il 26enne l’ha messa in moto, si è verificata una deflagrazione dentro l’abitacolo, senza alcuna vampata visibile, solo uno scoppio che ha provocato un gran botto, udito a chilometri di distanza e un’onda d’urto che ha ...

