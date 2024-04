Boom della space economy | affari per oltre 1 800 miliardi di dollari

(Di sabato 27 aprile 2024) Dai test su nuovi sistemi di razzi al lancio di satelliti avanzati e missioni di esplorazione robotica sulla Luna, l'attività nello spazio sta accelerando e trasformando il nostro mondo. Si prevede che laraggiungerà un valore di 1.800dientro il 2035, in significativo aumento rispetto ai 630del 2023 e con una crescita del 9% all'anno". E' quanto emerge da un'analisi di McKinsey. Nuovi razzi, monitoraggio clima, esplorazione robotica per 1.800Segui sutaliani.it

Un investimento da un milione di euro per la Space economy italiana. È quanto messo a disposizione da parte di Fondazione Roma in un fondo di venture capital. Ad annunciarlo è stato il presidente della Fondazione , Franco Parasassi, durante il simposio "Più Spazio per tutti!"

Il Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi ha discusso con la Nasa a Washington lo sviluppo della space-economy a San Marino, evidenziando il potenziale del paese come laboratorio per nuove tecnologie.

