Bonus da 1000 euro al mese per le famiglie - contributo senza ISEE | chi può farne domanda

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 27 aprile 2024) Ilche tutti aspettavano. Una misura daalche farà felici tantissime. Il tutto. Un’operazione che di certo contribuirà alla serenità di tantissime. Gli ultimi anni passeranno alla storia, tra le altre cose, per le numerose misure adottate dai vari esecutivi in sostegno proprio dei nuclei familiari. Numerosissimi iimmaginati per provare a risollevare le sorti economiche dei cittadini e non solo. Misura per le– cityrumors.itAl di la dei momenti di crisi, non si contano infatti le operazioni condotte dalle istituzioni per provare a contribuire in modo efficace alle spese imposte, di fatto, dal quotidiano. Nel corso degli ultimi anni sono state, cosi come ...