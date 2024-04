Bonfiglio e Avvenire Caccia ai titoli 2024

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) È iniziato il conto alla rovescia della 64sima edizione degli Internazionali d’Italia juniores, Trofeo, in programma dal 18 al 26 maggio sui campi in terra battuta del TC Milano Bonacossa. La pù importante manifestazione mondiale under 18 dopo i tornei del Grande Slam avrà come da tradizione il traino degli Internazionali d’Italia seniores di Roma che avranno appena scelto il re e la regina del. Il circolo di via Arimondi cerca invece gli eredi del messicano Rodrigo Pacheco Mendez e della statunitense Kaitlin Quevedo. Concluso il, sarà poi il turno degli under 16 sfidarsi nel Torneodel Tennis Club Ambrosiano che si giocherà dal 3 all’8 giugno. Silvio De Sanctis