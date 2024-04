Bologna-Udinese domenica 28 aprile 2024 ore 15 | 00 | formazioni - quot - pronostici

(Di sabato 27 aprile 2024) L’ipotesi di vedere ilnella prossima Champions League è sempre più probabile e i rossoblu hanno legittimato il quarto posto battendo 3-1 la Roma all’Olimpico in una gara in cui hanno dimostrato personalità sbloccandosi offensivamente dopo due gare consecutive senza segnare. Gli uomini di Thiago Motta sono ora quarti a 62 punti, nel mirino InfoBetting: Scommesse Sportive e

Calcio: Roma. De Rossi "Napoli simile ad Inter, sarà gara tosta" - Il mister dei giallorossi: 'N'Dicka sta bene, sogno Champions è possibile' ROMA (ITALPRESS) - 'La difficoltà maggiore in questo momento è ...

Napoli-Roma, De Rossi: «Ndicka giocherà al 100%. Difficoltà Affrontare tante partite ravvicinate» - Domani la Roma scende in campo contro il Napoli per la 34ª giornata di Serie A. Un big match importante, che vale la Champions League e che Daniele De Rossi non vuole sbagliare. Per questo ...

Roma, De Rossi: 'Ndicka al 100%, avrà un bel duello con Osimhen' - Evan Ndicka ci sarà in Napoli-Roma, match valido per la 34esima giornata di Serie A. Il difensore ivoriano ha pienamente recuperato dal problema accusato durante.

