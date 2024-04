BMW investira’ altri 2,8 mld dollari nella sua base produttiva del Liaoning

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 aprile 2024) Shenyang, 27 apr – (Xinhua) – Il produttore automobilistico tedesco BMW ha annunciato ieri un ulteriore investimento di 20 miliardi di yuan (circa 2,81 miliardi disuadi produzione a Shenyang, capoluogo della provincia cinese nord-orientale del. Il produttore automobilistico ha dichiarato che l’investimento sara’ utilizzato per l’aggiornamento e l’innovazione tecnologica dello stabilimento di Dadong della joint venture del Gruppo BMW in Cina, BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA). “L’investimento pianificato sottolinea non solo la nostra fiducia nelle prospettive economiche a lungo termine della Cina, ma anche nelle capacita’ di innovazione dei nostri partner cinesi,” ha affermato in un discorso Oliver Zipse, presidente del consiglio di amministrazione di BMW AG. Nel 2026, i ...