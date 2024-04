Blunt e Gosling si raccontano su Vanity Fair

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 aprile 2024) Ancora un regalo speciale con La Nazione. Si rinnova, come ogni martedì, l’appuntamento conche i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,70 euro. Nel nuovo numero i riflettori sono puntati su Emilye Ryan, insieme nel film The Fall Guy di David Leitch. È la storia di Colt Seavers, veterano delle acrobazie cinematografiche messo ko da un brutto infortunio sul set, che torna in pista per ritrovare una star scomparsa in strane circostanze e riconquistare l’amore della sua ex, Jody Moreno. Uscirà nelle nostre sale il 1° maggio. Nell’intervistasi: dal loro primo incontro a quanto sia cambiata Hollywood, dal Me Too all’intelligenza artificiale.