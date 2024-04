Blinken in visita da Xi | La Cina non aiuti Mosca e metta un freno all’Iran o gli Stati Uniti agiranno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Glise lanon smetterà di fornire alla Russia materiale, "non in termini di armi ma di componenti per la base industriale della difesa", che è utilizzato per l’aggressione all’Ucraina. Il segretario di Stato Usa Antony(a sinistra nella foto con Xi Jinping) ha messo in guardia con toni netti la leadership mandarina al termine della suaindi tre giorni, rimarcando in un’intervista alla Bbc prima di lasciare Pechino di aver sottolineato alle controparti cinesi che stanno "contribuendo ad alimentare la più grande minaccia" alla sicurezza europea dai tempi della Guerra Fredda.è stato impegnato in una maratona di colloqui a tutto campo di oltre 5 ore con l’omologo Wang Yi, ha incontrato il ministro ...