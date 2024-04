Bimbo scomparso da tre giorni in Germania | Disposti peluche e palloncini in strada

(Di sabato 27 aprile 2024) Pubblicato il 27 Aprile, 2024 Tutta la nazione tedesca è in ansia per il destino di Arian, un bambino autistico di soli 6 anni che è sparito quattrofa, fuggendo da casa. Le ricerche del piccolo, che è scappato da un’abitazione nella regione della Bassa Sassonia, sono state finora infruttuose e centinaia di soccorritori e volontari si stanno impegnando per cercare di riportarlo al sicuro.autistico di 6 anni: gli ultimi avvistamenti Le ultime notizie riguardanti il bambino autistico disperso risalgono a quattrofa, quando è stato individuato dalle telecamere di sorveglianza mentre si allontanava dalla sua residenza. Gli investigatori ritengono che le tracce del bambino lo conducano in direzione di un fiume nelle vicinanze del luogo dove è. Arian, che non ...

Un tragico incidente è avvenuto domenica 14 aprile a Dosson di Casier, in provincia di Treviso . Un uomo, mentre faceva manovra in retromarcia nel giardino di casa, ha investito il figlio di un anno e mezzo , Matteo Vidali. Il piccolo, che stava giocando, è stato travolto e ha riportato gravi ferite ... Continua a leggere>>

Del piccolo Arian, un Bimbo tedesco di 6 anni , non si hanno notizie da lunedì 22 aprile. Il bambino, affetto da autismo, stava giocando nel giardino della sua casa nella cittadina di Elm, quando i suoi genitori l' hanno perso di vista per pochi minuti ed è sparito. "Arian riesce a malapena a ... Continua a leggere>>

Dramma in vacanza: bimba di 4 anni colta da malore davanti ai genitori - La piccola era appena arrivata da Milano per il ponte: è stata soccorsa e salvata. Dopo le prime cure si è ripresa ed è stata trasportata all’ospedale di Cona ...

Influenza, risale l'incidenza nei bimbi e i casi in Italia superano i 14 milioni - Superano quota 14 milioni gli italiani messi a letto da influenza e virus 'cugini', infezioni che ancora sembrano non voler mollare la presa, complici gli 'up and down' del meteo di questa strana prim ...

Matteo, il bimbo ucciso dall'auto del papà in retromarcia. Sorellina e cuginette abbracciano la bara al funerale: «Eri un raggio di sole» - La sorellina e le cuginette hanno accolto la piccola bara bianca con un cartellone colorato per il loro Matteo, un anno e mezzo, volato in cielo tragicamente. Lacrime, abbracci ma anche ...

