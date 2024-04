Bello l’antifascismo - ora però combattiamo il fascismo russo in Europa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 27 aprile 2024) Nel labirintico dibattito a sinistra sul 25 aprile è mancata una domanda: come si può costruire una grande alleanza antifascista con chi fiancheggia una potenza fascista e imperialista come la Russia? Non è una questione astratta. O un problema che si possa far finta di non vedere. Quando a Bruxelles il Movimento 5 stelle, insieme alla Lega e Fratelli d’Italia, non vota a favore di una risoluzione con la quale si invita la leadership dell’Unione europea e degli Stati membri a contrastare «con urgenza» i tentativi di ingerenza russa in vista delle prossime elezioni Europee, cos’altro occorre per dire che gli adepti di Giuseppe Conte obiettivamente stanno occhieggiando al Cremlino? Eppure la “testardamente unitaria” Elly Schlein continua a fischiettare dimenticando che il tuttora punto di riferimento fortissimo è sempre quello degli oscuri rapporti con il Cremlino all’epoca del Covid. E ...