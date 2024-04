Bello l’antifascismo - ora però combattiamo il fascismo russo in Europa

(Di sabato 27 aprile 2024) Nel labirintico dibattito a sinistra sul 25 aprile è mancata una domanda: come si può costruire una grande alleanza antifascista con chi fiancheggia una potenza fascista e imperialista come la Russia? Non è una questione astratta. O un problema che si possa far finta di non vedere. Quando a Bruxelles il Movimento 5 stelle, insieme alla Lega e Fratelli d’Italia, non vota a favore di una risoluzione con la quale si invita la leadership dell’Unione europea e degli Stati membri a contrastare «con urgenza» i tentativi di ingerenza russa in vista delle prossime elezioni Europee, cos’altro occorre per dire che gli adepti di Giuseppe Conte obiettivamente stanno occhieggiando al Cremlino? Eppure la “testardamente unitaria” Elly Schlein continua a fischiettare dimenticando che il tuttora punto di riferimento fortissimo è sempre quello degli oscuri rapporti con il Cremlino all’epoca del Covid. E ...

Ispirato al modello di punta ecco OnePlus Pad Go. Mantiene l'ottimo aspetto di forma 7:5, aggiunge la connettività LTE ma offre anche qualcosa in meno per rendersi disponibile a un prezzo più accattivante. L'articolo Recensione OnePlus Pad Go: bello come il modello di punta , con LTE e costa meno ... Continua a leggere>>

Jannik Sinner si presentava da testa di serie n.1 al Masters1000 di Madrid nel suo esordio del torneo spagnolo. Una gradita novità, frutto della defezione di Novak Djokovic, in un torneo particolare nel quale l’altoatesino si era detto non essere al top. I carichi di lavoro a cui si era sottoposto ... Continua a leggere>>

Jannik Sinner si presentava da testa di serie n.1 al Masters1000 di Madrid nel suo esordio del torneo spagnolo. Una gradita novità, frutto della defezione di Novak Djokovic, in un torneo particolare nel quale l’altoatesino si era detto non essere al top. I carichi di lavoro a cui si era sottoposto ... Continua a leggere>>

Gasperini attacca Di bello: "Ora è arbitro in B, giustizia è fatta" - Senza peli sulla lingua. Gian Piero Gasperini ha attaccato l'arbitro Di bello alla vigilia di Atalanta-Empoli, valida per la trentaquattresima giornata Serie A : "Mi è dispiaciuto dover andare in trib ...

Continua a leggere>>

Osvaldo, come sta dopo la depressione: Fiorentina e Roma lo ospitano - L'ex attaccante Pablo Daniel Osvaldo aveva raccontato in un video postato sui social la sua drammatica battaglia contro depressione e dipendenze. L'argentino adesso sembra aver ritrovato il sorriso an ...

Continua a leggere>>

Gasperini su Di bello: “Rosso in Coppa C'è stata giustizia, ora è spesso in B” - Le dichiarazioni dell'allenatore Atalanta in vista del match contro l'Empoli: la frecciata contro l'arbitro, la situazione di Palomino e la condizione della squadra ...

Continua a leggere>>