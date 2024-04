Bedin | Inzaghi e la Grande Inter - quante somiglianze

(Di sabato 27 aprile 2024) Gianfranco, ex giocatore dell’, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei nerazzurri di SimoneGianfrancoera in campo nel 1966, quando l’vinceva la prima stella. Oggi su La Gazzetta dello Sport ricorda quel giorno e parla della squadra che sta facendo rivivere quegli entusiasmi. LA SENSAZIONE PER LA PRIMA STELLA

bedin: "Questo scudetto è un risarcimento per quello 'prestato' al Milan 2 anni fa. E a chi parla di 19..." - Gianfranco bedin è stato uno degli eroi della Grande Inter e, nel 1966, conquistò la prima stella dopo il 4-1 sulla Lazio. Ne ha parlto alla Gazzetta dello Sport. bedin, quale ...

bedin: “Degni della Grande Inter. Lautaro simbolo. Scudetti 20 e meritatissimi” - L'ex centrocampista nerazzurro ha voluto complimentarsi con i ragazzi di inzaghi per la conquista della seconda stella ...

Gianfranco bedin a 78 anni non smette di festeggiare l’Inter: “Domenica sarò allo stadio, poi festa in Duomo” - Gianfranco bedin racconta a Fanpage.it come festeggerà lo scudetto dell'Inter: andrà a vedere la partita con il Torino e poi alla festa in piazza Duomo ...

