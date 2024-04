Bayer Leverkusen ancora imbattuto - e giovedì c’è la Roma in semifinale di Europa League

(Di sabato 27 aprile 2024) Dopo aver conquistato la sua prima Bundesliga, ilsi prepara alla sfida dicontro ladisera all’Olimpico e la squadra di Xabi Alonso ci arrivaimbattuta. Le Aspirine infatti hanno pareggiato in campionato contro lo Stoccarda – terza in classifica – per 2-2: decisiva la rete del

Tutti vogliono Riccardo Calafiori . Versatile, preciso, ottimo in entrambe le fasi, giovane e in grande crescita: piovono a non finire gli elogi... Continua a leggere>>

Bayer Leverkusen-Stoccarda è una partita valida per la trentunesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni , pronostici . In Germania lo chiamano già il Bayer Leverkusen degli “invincibili”. Sì, è vero, mancano ancora diverse partite alla fine della ... Continua a leggere>>

Rudi Voeller , dirigente del Bayer ed ex attaccante della Roma , ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida Rudi Voeller è un dirigente del Bayer Leverkusen ed è stato un attaccante e un allenatore della Roma . L’uomo giusto per presentare la sfida tra le due squadre per la semifinale di Europa ... Continua a leggere>>

bayer leverkusen, Xabi Alonso: “Ora vogliamo prepararci bene per la Roma” - "Il nostro grande obiettivo era diventare campioni e vogliamo andare avanti e non fermarci. ha detto Xabi Alonso, tecnico del bayer leverkusen in conferenza stmpa dopo il pareggio casalingo contro lo ...

Continua a leggere>>

Il bayer leverkusen si salva al 96' con lo Stoccarda, 46 gare consecutive senza sconfitte - CALCIO, BUNDESLIGA - Il bayer leverkusen allunga a 46 la serie di partite consecutive senza sconfitte pareggiando per 2-2 con lo Stoccarda: decide un gol di Robert Andrich al 96', ultimo minuto di ...

Continua a leggere>>

Roma-bayer leverkusen, Voeller: “Una partita con tanto…” - Visualizzazioni: 1 Il grande ex delle due squadre ha parlato delle sue sensazioni per della semifinale di Europa League tra Roma e bayer leverkusen, non nascondendo l’emozione. “Vola, tedesco vola!” c ...

Continua a leggere>>