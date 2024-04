Basket - Ruben Douglas morto a 44 anni per un malore improvvis - aveva fatto la storia della Fortitudo Bologna

(Di sabato 27 aprile 2024) Il mondo del, e lain particolare, sono in lacrime per l'a morte del campione. La notizia arriva direttamente dagli Stati Uniti dove l'ex campione viveva.si è spento a soli 44per uno mentre si trovava in Costa Rica, è po

Ruben Douglas si è spento all’età di 44 anni. Scompare l’eroe del secondo scudetto della Fortitudo Bologna nel 2005. Douglas , morto a causa di un malore improvviso nella sua abitazione in Costa Rica, decise la finale scudetto tra Olimpia Milano e Fortitudo con una tripla allo scadere convalidata ... Continua a leggere>>

Una notizia tragica ha scosso il mondo della p alla canestro: Ruben Douglas , celebre per il canestro decisivo che nel 2005 ha regalato lo scudetto alla Fortitudo Bologna in gara 4, è scomparso a soli 44 anni dopo una breve ma fatale malattia in Costa Rica, dove risiedeva. Sebbene abbia giocato solo ... Continua a leggere>>

basket, UnaHotels Reggio Emilia-Gevi Napoli, Milicic: "E' l'ultimo treno per i playoff" - Penultimo impegno della regular season per la Generazione Vincente Napoli basket che affronta domani, in trasferta nella quattordicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, la Un ...

Continua a leggere>>

Lutto nel mondo del basket, morto Ruben douglas - Ruben douglas, leggenda della pallacanestro dell’Università del New Mexico e campione NCAA del 2003, è morto il 12 aprile in Costa Rica. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla Fortitudo ...

Continua a leggere>>

Ultima a Masnago con tutto esaurito: la Openjobmetis vuole salutare vincendo - Domenica 28 (ore 18,15) la squadra di Bialaszewski ospita una Treviso in pericolo: Varese vuole due punti anche in ottica "europea" davanti a spalti pieni. Il match raccontato in #direttavn ...

Continua a leggere>>