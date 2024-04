Basket - la Brixia supera la Sanga Milano e si aggiudica gara-1 di playout

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024)fa sua-1 deiper rimanere in massima serie di pallacanestro femminile. Al PalaLeonessa le padrone di casa, decime in classifica alla fine della stagione regolare, sono riuscite sullaper 86-77, riuscendo così a fare un deciso passo verso la salvezza. Una partita complicata per la squadra di coach Zanardi, che è stata ad inseguire a lungo le avversarie, ultime in classifica con solo due vittorie, l’ultima a gennaio; difatti laè stata avanti per buona parte del primo tempo, toccando anche gli undici unti di margine nel finale di secondo parziale sul 31-42 del 20?. Ma le bresciane ribaltano la partita con un parziale di 11-0 in avvio di terzo quarto, passando poi in vantaggio sul 45-44, per poi piano piano scavare il solco decisivo, andando a ...