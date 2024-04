Basket in lutto | è morto a 44 anni Ruben Douglas - eroe scudetto della Fortitudo

Una notizia tragica ha scosso il mondo della pallacanestro: Ruben Douglas, celebre per il canestro decisivo che nel 2005 ha regalato lo scudetto alla Fortitudo Bologna in gara 4, è scomparso a soli 44 anni dopo una breve ma fatale malattia in Costa Rica, dove risiedeva. Sebbene abbia giocato solo ...

Continua a leggere>>