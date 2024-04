Bandiere quasi ammainate Streich e Klopp ai saluti Ma il record è di Roux

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Nel calcio dei ritmi folli, dei calendari asfittici e dei tifosi impazienti, trovare chi rimane sulla stessa panchina per più di pochi anni èuna missione impossibile. Così, scatena subito un sentimento di rimpianto scoprire che Christianlascerà il Friburgo al termine di questa stagione, dopo tredici da capo allenatore. E non importa che quella tedesca sia una squadra con ben pochi fans in Italia: la storia del pallone non haconfini, quando si parla di miti per meriti acquisiti. Il 58enne tecnico tedesco guida la squadra della Foresta Nera dal 29 dicembre 2011, ma già dal 1995 era nello staff delle squadre giovanili. "Ci ho pensato a lungo, ma credo che, dopo 29 anni, sia il momento giusto per dare spazio a nuove energie, nuove persone e nuove opportunità – le parole di, sotto la cui ...