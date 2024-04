Ballardini Bloccati dalla tensione - ora serve grande gara a Firenze

(Di sabato 27 aprile 2024) "Quella del Franchi è una partita straordinariamente importante per il Sassuolo" SASSUOLO - Il tempo stringe e la vittoria di ieri sera del Frosinone ha complicato ancora di più le cose per il Sassuolo in chiave salvezza. Domani la squadra digioca ae solo con un successo darebbe

REGGIO EMILIA - "Oggi non siamo stati squadra, ma la salvezza resta a tre punti e abbiamo ancora cinque partite per poterla raggiungere". Queste le parole di Davide Ballardini , allenatore del Sassuolo intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla sconfitta casalinga per 3-0 contro il ... Continua a leggere>>

Davide Ballardini ha analizzato la sconfitta in casa per 3-0 contro il Lecce . Ecco le parole del tecnico del Sassuolo Davide Ballardini , allenatore del Sassuolo , è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la brutta sconfitta casalinga per 3-0 contro il Lecce . PARTITA – «Oggi è mancato tutto, in campo ... Continua a leggere>>

Fiorentina-sassuolo, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni - I viola, con il pensiero rivolto alle semifinali di Conference, vanno a caccia di un successo interno che in campionato manca da due mesi. Avversario di turno, la formazione emiliana crollata fino al ...

Continua a leggere>>

sassuolo: Defrel KO e occhio alle condizioni di Thorstvedt - Brutte notizie in arrivo in casa sassuolo. Come riportato dal sito ufficiale del club neroverde, infatti, si è fermato per infortunio Defrel in vista della sfida sul campo della Fiorentina. Un ko che ...

Continua a leggere>>

Atalanta-Empoli : probabili formazioni e dove vederla - Visualizzazioni: 255 Atalanta-Empoli, match valido per la 34ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo domenica 28 aprile, alle ore 18:00. Indice Qui Atalanta Gas ...

Continua a leggere>>