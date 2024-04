Azzurro come il pesce 2024 - migliaia di buongustai in riviera | la mappa degli stand

(Di sabato 27 aprile 2024) Cesenatico (Cesena), 27 aprile– Inentra nel vivo l’edizionedi “il”, la manifestazione gastronomica dedicata alle specie ittiche pescate in Adriatico, che conferma Cesenatico la capitale della gastronomia marinara. Lungo il porto canale e nelle principali piazze del borgo, sono allestiti glidove si possono assaporare i piatti della tradizione e ricette innovative. Quest’anno la kermesse è dedicata alla vongola, un prodotto tipico del nostro mare. In viale Anita Garibaldi ci sono glidei ristoratori di Arice Confesercenti e Arte Confcommercio; la motonave New Ghibli ormeggiata lungo il porto canale all’altezza di piazza Ciceruacchio accoglie invece a bordo gli ospiti con gustosi piatti serviti in un ...

“Non è andata bene come avremmo sperato e la ragione è il terzo settore. Domani devo cercare di fare uno step in questa parte della pista, anche se è un punto dove ho sofferto anche in passato, quindi c’è sicuramente qualcosa che sbaglio”. Enea Bastianini si esprime così dopo l’ottavo posto nelle ... Continua a leggere>>

Certificazione Unica 2024 , come e dove scaricarla : tutto quello che serve sapere in merito a questo importante argomento Entro il 18 marzo tutti i lavoratori dipendenti ed i pensionati hanno ricevuto la Certificazione Unica 2024 da parte dei sostituti d’imposta. La consegna del Modello CU è ... Continua a leggere>>

Ancora in attesa dell'ordinanza ministeriale che regolerà l'aggiornamento delle GPS docenti 2024 / 2026 . Il provvedimento, una volta pubblicato, darà il via alle operazioni. L'articolo GPS docenti 2024 / 2026 , supplenza alle medie e alle superiori nello stesso anno scolastico. Come inserire il ... Continua a leggere>>

Eurovision 2024, al via oggi le prove: come cambiano i pronostici - La gigantesca macchina organizzativa dell'Eurovision Song Contest 2024 si è messa ufficialmente in moto. Sono partite oggi alla Malmö Arena di Malmö le prove della kermesse, in programma dal 7 all'11 ...

Continua a leggere>>

2024 da record per l'Italia delle crociere, al via nuova stagione NCL - ROMA (ITALPRESS) – Il 2024 sarà un altro anno da record per l’Italia delle crociere. Le previsioni di Cemar Agency Network confermano ...

Continua a leggere>>

Google I/O 2024: rivelato il programma, si parlerà di Android 15, Wear OS 5 e AI - Ufficiale il programma della conferenza Google I/O 2024. Oltre 150 sessioni dedicate ad argomenti come Android 15, Wear OS 5, Google TV, Chrome OS, intelligenza artificiale, casa intelligente e via di ...

Continua a leggere>>