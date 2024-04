Aviaria - Andreoni | Rischio è H5N1 nei maial - così passaggio a uomo più facile

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 27 aprile 2024) (Adnkronos) – "In Usa è ormai stabilito ildel virus dell'influenzadai volatili alle mucche, ma il– molto temuto – è che ci possa essere un transito del virus anche neii e, come abbiamo visto per altre malattie, questo faciliterebbe poi la possibilità che arrivi all'. Ad oggi però, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.